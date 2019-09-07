Несколько десятков человек собрались на акцию протеста в центре Алматы

Несколько десятков человек собрались на акции протеста на площади Республики в Алматы, требуя освобождения политических заключенных и протестуя против расширения экономического присутствия Китая в Казахстане, сообщило радио Азаттык .

Протестующие выстроились цепью вокруг стеллы Независимости, находящейся в центре площади. Движению транспорта они не препятствовали.

Некоторые из пришедших держат плакаты. Протестующие выкрикивали лозунги, а позднее исполнили первую версию песни "Казак елим", которая позже была переделана и стала гимном Казахстана.

Среди пришедших на акцию - политик и журналист Рысбек Сарсенбайулы, политик, бывший вице-премьер и глава Минсельхоза Балташ Турсумбаев.

Полиция не вмешивается в акцию.

Сегодняшняя акция - третий протест в Алматы, посвященный теме китайского присутствия в экономике Казахстана. Акция в среду проходила у акимата и продлилась около восьми часов, акция в четверг прошла на площади "Астана" и была малочисленной. В других городах страны также проходили митинги, посвященные этой тематике. Они начались после массовой рассылке в мессенджерах сообщений о скором переносе 55 старых заводов из Китая в Казахстан. Власти страны неоднократно в течение последних дней называли рассылку провокацией, говоря о том, что Казахстан реализует с Китаем совместные проекты.