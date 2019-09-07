Несколько десятков человек собрались на акцию протеста в центре Алматы

Они требуют освобождения политзаключенных и выступают против присутствия китайских инвесторов в Казахстане
Несколько десятков человек собрались на акции протеста на площади Республики в Алматы, требуя освобождения политических заключенных и протестуя против расширения экономического присутствия Китая в Казахстане, сообщило радио Азаттык.
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