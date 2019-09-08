Туякбай назвал «подлым переворотом» смещение Бапи с поста председателя ОСДП

«6 сентября на 15-м съезде ОСДП группа делегатов, спровоцированная и организованная пока неизвестными людьми, попирая всякие нормы морали и нравственности, устроила в партии грязный и подлый переворот, сместив с должности председателя Ермурата Бапи. Судя по всему, мы видим заранее подготовленный низменный и корыстный сценарий с целью пресечь возглавленный председателем процесс обновления ОСДП, лишить Казахстан единственной оппозиционной партии», - говорится в заявлении Туякбая, распространенном в воскресенье.

Туякбай покинул пост председателя ОСДП в апреле, тогда новым лидером партии был избран журналист Ермурат Бапи. В минувшую пятницу он планировал в свою очередь предложить на пост председателя журналиста Жанболата Мамая, однако собравшийся съезд выразил недоверие председателю партии и снял его с должности. Новым председателем ОСДП был избран Асхат Рахимжанов.

В свою заявлении Туякбай указал, что «убежден – то, что произошло на 15-м съезде, является настоящей трагедией, ударом по надеждам и доверию со стороны очень и очень многих сограждан». «Партия, заложившая в основу своей дальнейшей деятельности нарушение моральных принципов - обречена. Жизнь партии под угрозой», - заявил он.

Бывший руководитель ОСДП призвал активистов партии «оценить серьезность ситуации, инициировать проведение нового съезда, восстановить полномочия председателя ОСДП Ермурата Бапи, очистить партию от чуждых и паразитирующих на ней людей».

ОСДП, созданная в 2007 году, в настоящее время остается единственной партией, открыто оппонирующей власти. Партия ни разу не преодолевала барьер, необходимый для вхождения в парламент, ни одного ее представителя также нет в маслихатах (местные представительные органы власти). На президентских выборах 2019 года партия отказалась выдвигать своего кандидата и не поддержала кандидатуру Амиржана Косанова, который несколько лет назад был одним из руководителей ОСДП.