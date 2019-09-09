Нацбанк повысил базовую ставку до 9,25%

Национальный банк Казахстана принял решение о повышении базовой ставки на 25 б.п. до 9,25% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. Как отмечается, фактическая инфляция складывается выше ожиданий и достигла 5,5% по итогам августа.

«Проинфляционное давление, вызванное расширением потребительского спроса, возросло по сравнению с предыдущим прогнозом, что подталкивает инфляцию к верхней границе целевого коридора на уровне 5,7%-5,8% к концу 2019 года. На прогнозном среднесрочном горизонте в 2020 году инфляция ожидается внутри целевого коридора 4-6% с некоторым замедлением. Экономический рост за 7 месяцев 2019 года сложился выше прогноза Национального Банка на уровне 4,2%, что создает проинфляционное давление в экономике», - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, основной вклад в инфляцию продолжают вносить продовольственные товары, за год они выросли на 9% (5,1% в декабре 2018 года). На фоне повышения внешнего спроса и снижения внутреннего предложения выросли цены на мясо, хлебобулочные изделия и крупы (12,8% и 12,6% соответственно), а цены на непродовольственные товары демонстрируют умеренные темпы роста 5,7% в годовом выражении (6,4% в декабре 2018 года). Вместе с тем общий рост цен всей группы ограничивается снижением стоимости бензина (на 5,2% в годовом выражении) и стабильностью цен на дизельное топливо. Динамика цен на платные услуги сохранилась на историческом минимуме 0,8% в годовом выражении (4,5% в декабре 2018 года).

Вместе с тем регулятор отмечает снижение инфляционных ожиданий населения. Так, по данным опроса населения в августе, 60% респондентов ожидают сохранения или снижения текущего уровня инфляции в течение следующих 12 месяцев до 5,3%.

Годовая инфляция в среднесрочной перспективе будет формироваться в пределах целевого коридора, а в краткосрочной - ожидается ее повышение в результате роста потребительского спроса, ускорения роста цен на отдельные продовольственные товары, исчерпания в первом квартале 2020 года эффекта от снижения тарифов на регулируемые услуги, что в совокупности создает риски для выхода инфляции за пределы верхней границы целевого коридора. Расширяющийся внутренний спрос остается основным фактором инфляции, подчеркивает Нацбанк.

Рост реальных денежных доходов населения в январе-июне 2019 года составил 5,1%, реальная заработная плата во II квартале ускорилась до 8,9%. При этом рост показателя наблюдался во всех секторах экономики. Расширение потребительского спроса, по данным регулятора, поддерживается увеличением бюджетных расходов на социальную поддержку, заработную плату и сохранением роста потребительского кредитования на 24,1% в годовом выражении в июле.

Оборот розничной торговли вырос на 5,4% за январь-июль, потребительский импорт за первое полугодие – на 4,8%. Рост внутренней экономической активности сохраняется выше ожиданий Национального банка. Краткосрочный экономический индикатор в январе-июле увеличился на 4,4%, инвестиции выросли на 11,3%, спрос на импортируемые инвестиционные товары – на 24,9% за счет реализации таких крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, как расширение ТШО, строительство газопровода «Сарыарка» и другие.

По оценке Национального банка, в 2019 году экономический рост Казахстана составит 3,8%. В среднесрочной перспективе темпы роста экономики немного замедлятся, но будут оставаться на относительно высоких значениях – 3,5% в 2020 году. В краткосрочной же перспективе основными драйверами станут расширяющееся потребление домашних хозяйств и рост инвестиционной активности.

«Последующее замедление экономического роста прогнозируется в результате ослабления эффекта фискальных стимулов и снижения динамики чистого экспорта. На фоне роста потребительского и инвестиционного спроса разрыв выпуска, т.е. разница между фактическим и потенциальным объемом ВВП, на прогнозном горизонте будет находиться в положительной зоне, сигнализируя о наличии проинфляционного давления в экономике. Факторы внешнего сектора будут оказывать негативное влияние на внутренние цены», - отмечает регулятор.

Вместе с тем внешними факторами повышения прогнозной траектории инфляции являются неразрешенные разногласия в торговой политике между ведущими экономиками мира и, как следствие, усиление торговых войн и замедление мировой экономики, что снижает спрос на казахстанский экспорт.

В Нацбанке считают, что «повышение базовой ставки будет способствовать росту привлекательности тенговых активов и позволит снизить риск роста уровня инфляции через удорожание импорта».

«Текущие денежно-кредитные условия оцениваются как нейтральные. Уровень базовой ставки в реальном выражении (с учетом ожидаемой инфляции до конца прогнозного горизонта) сохраняется в пределах целевых параметров 3,0-3,5%. Дальнейшие решения Национального банка по базовой ставке будут приниматься с учетом соответствия складывающейся и прогнозируемой динамики инфляции относительно целевого коридора 4-6% на 2019-2020 годы, динамики рисков со стороны внутренней экономики и ситуации на мировом рынке», - отмечается в сообщении.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 28 октября в 15:00.