КФГД повысил предельную ставку по несрочным депозитам

Казахстанский фонд гарантирования депозитов сообщил о повышении предельной ставки по несрочным депозитам с 9,5% до 9,8%.

Согласно новой методике расчета предельных ставок вознаграждения, максимальная рекомендуемая ставка по несрочным депозитам зависит от базовой ставки, устанавливаемой Национальным банком. 9 сентября регулятор повысил базовую ставку с 9% до 9,25%.

«Изменения вступают в силу сегодня, 10 сентября, но банки второго уровня вправе сохранить действующие ставки по депозитам на прежнем уровне или повысить их позже. Данное решение Национального банка коснется и вновь привлекаемых срочных вкладов на три месяца», - пояснили в КФГД.

Предельная ставка для несрочных вкладов с пополнением и без составляет 9,8%, сроком на 3 месяца – 10,3%. Максимальные рекомендуемые ставки по срочным депозитам на срок от 6 месяцев и по всем сберегательным вкладам не меняются, так как не зависят от базовой ставки.

«Следующее изменение предельных ставок по этим вкладам последует в сентябре – октябре», - отмечается в сообщении фонда.