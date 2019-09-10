7 пожарных пострадали в результате ЧП на территории гостиницы в Туркестане

По данным областного управления общественного здравоохранения, семеро из пострадавших – пожарные. Они были доставлены в центральную городскую больницу с ожогами различной степени. Остальные пострадавшие – жители города. Они поступили с повышенным артериальным давлением и стрессовым состоянием, но после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой.

Как сообщалось, на территории гостиницы Royal Grand Hotel в Туркестане загорелась кровля здания. По информации ведомства, сначала около 19:00 загорелся автомобиль «ЗИЛ», после чего взорвалась трехтонная автоцистерна с газом. В результате взрыва огонь распространился на кровлю гостиницы на предварительной площади 1400 кв. м. Пожар локализован в 20:00 и ликвидирован в 20:15.