По уточненной информации, взорвалась трехтонная автоцистерна с газом
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7 пожарных пострадали в результате ЧП на территории гостиницы в Туркестане
Фото Айсулу Тойшибековой

В результате ЧП на территории гостиницы Royal grand hotel в Туркестане пострадали 10 человек, сообщает «Казинформ».

По данным областного управления общественного здравоохранения, семеро из пострадавших – пожарные. Они были доставлены в центральную городскую больницу с ожогами различной степени. Остальные пострадавшие – жители города. Они поступили с повышенным артериальным давлением и стрессовым состоянием, но после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой.

Как сообщалось, на территории гостиницы Royal Grand Hotel в Туркестане загорелась кровля здания. По информации ведомства, сначала около 19:00 загорелся автомобиль «ЗИЛ», после чего взорвалась трехтонная автоцистерна с газом. В результате взрыва огонь распространился на кровлю гостиницы на предварительной площади 1400 кв. м. Пожар локализован в 20:00 и ликвидирован в 20:15.

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