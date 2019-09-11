Ее хранят в огромных резервуарах, место в которых закончится к 2022 году
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Радиоактивную воду с «Фукусимы» хотят слить в океан
фото REUTERS

Министр окружающей среды Японии заявил, что загрязненную воду с АЭС «Фукусима», возможно, придется слить в океан. Сейчас более миллиона тонн воды, используемой для охлаждения реакторов аварийной станции, хранятся в специальных резервуарах, но к 2022 году место в них закончится, сообщает Русская служба ВВС.

По словам ученых, эта вода не представляет большой угрозы. Они утверждают, что вода быстро растворится в мировом океане, а радиоактивный изотоп водорода тритий не представляет собой серьезной угрозы для людей и животных. В правительстве же пока не приняли окончательного решения.

Шестиреакторная АЭС «Фукусима-1» была частично разрушена в результате мощного землетрясения 11 марта 2011 года и последовавшего за ним цунами. Тогда в системе охлаждения произошел сбой, что вызвало взрывы, они повредили 4 из 6 реакторов. На станции периодически происходят утечки загрязненной радиацией воды. Согласно плану японского правительства, ликвидация последствий аварии будет продолжаться десятки лет. В течение последних восьми лет около 200 тонн радиоактивной воды выкачивалось из поврежденных зданий реактора каждый день.

Как отмечает Би-би-си, большинство радиоактивных изотопов удаляются из воды в ходе сложных фильтрационных процедур, но тритий удалить нельзя, поэтому воду хранят в огромных резервуарах, места в которых к 2022 году будет уже не хватать.

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