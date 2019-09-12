В Казахстане осужденных за изнасилование лишат права на условно-досрочное освобождение

Депутат мажилиса парламента Нуржан Альтаев в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности Минюста рассказал о предлагаемых изменениях в Уголовный кодекс РК по вопросам ужесточения наказания за насилие, сообщает «Казинформ» .

«Законопроект («О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного законодательства» - V) предусматривает внесение следующих изменений в уголовное законодательство: исключение возможностей назначения более мягкого при совершении преступления против половой неприкосновенности; исключение права на условно-досрочное освобождение для лица, совершившего особое тяжкое преступление против половой неприкосновенности; принудительная химическая кастрация лицам старше 18 лет, совершившим уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетних в независимости от психического состояния последнего; исключить сексуальное насилие из списка дел частных публичных обвинений, соответственно, засчитывать дела публичного обвинения; увеличение сроков заключения за сексуальное насилие», - сказал Альтаев.

Кроме этого, при совершении насилия в отношении несовершеннолетних, в зависимости от наличия или отсутствия отягчающих обстоятельств, - до пожизненного заключения, а при совершении насилия в отношении малолетних – только пожизненное лишение свободы. Как напомнил депутат, действующая норма – от 17 до лет, либо пожизненно.

Вместе с тем он выразил свое мнение, что насилие над женщинами и детьми происходит из-за «чрезмерно мягкого отношения к насильникам».

«Сейчас в обществе очень остро стоит вопрос сексуального насилия над женщинами и детьми. К сожалению, в последнее время часто возникают резонансные случаи насилия в отношении детей и женщин. Каждый день, открывая новостные ресурсы, видим, что происходят в разных регионах изнасилования, в том числе и детей. Это свидетельствует о том, что мы, к сожалению, теряем наш стержень, основу идентичности, потому что это никогда не было присуще казахстанскому обществу. Тому главная причина, на мой взгляд, чрезмерно мягкое отношение к насильникам, которое мы допускаем. Если раньше насильников подвергали жестким, а порой очень жестоким наказаниям», - сказал депутат.

Он также привел статистические данные правонарушений: «Казахстан по количеству изнасилований в 2018 году на 100 тыс. человек с показателем 7,88 занимает первое место в странах СНГ», тогда как в других странах СНГ этот «показатель в разы меньше».

«Например, в Узбекистане – 0,67, в РФ – 2,3. Это свидетельствует о том, что у нас с этим видом тяжелого преступления ситуация очень плачевная», - подчеркнул мажилисмен.

Альтаев напомнил, что со 2 августа был проведен ряд встреч и обсуждений с жертвами, правозащитниками, гражданскими активистами, был перечислен ряд причин, почему насилие распространяется в стране.

«Это – мягкость наказания, наличие законодательных возможностей смягчения или избежания наказания, отсутствие механизмов, обеспечивающих физическую и психологическую защиту потерпевших. В связи с этим, мной был инициирован законопроект по внесению изменений и дополнений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальные кодексы РК по ужесточению наказания за насилие и улучшение защиты прав жертв насилия при досудебных расследованиях и в судебном разбирательстве», - сообщил Альтаев.

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