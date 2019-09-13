В «Атамекене» назвали основные барьеры для казахстанского бизнеса в рамках ЕАЭС

«У нас в настоящее время 85 барьеров существует, каждый, наверное, перечислять не будем. Я хочу назвать несколько наиболее остро стоящих для казахстанского бизнеса, которые не решаются в течение нескольких лет. Это установление минимального уровня контрольных цен в Кыргызстане, это то, что мы видим при ограничении транзита через территорию Казахстана в направлении Украины и то, что сейчас происходит с молочной продукцией, мы видим, что количество барьеров имеет тенденцию к приросту», - сказал Больгерт.

Также, по его словам, есть «сложности выхода алкогольной продукции на рынок Беларуси, потому что действует Институт специмпортеров».

«У нас остаются до сих пор проблемы ограничения по транзиту, нет признания ЭЦП. То есть процедуры не оцифрованы, это на самом деле длится уже годами, и пока не видно света в конце тоннеля», - продолжил Больгерт.

В НПП совместно с министерством торговли и интеграции подготовили «точечный план совместных действий» и рассчитывают в этом вопросе на поддержку члена Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии поддержкой Серика Жумангарина.

«Если вы поддержите, хотели в рабочем порядке его подписать и двигаться уже по конкретным шагам», - сказал Больгерт, отметив, что сейчас процедура рассмотрения барьеров и реакция на них очень инертна, много бюрократии.