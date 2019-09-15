Саудовская Аравия сократила вдвое добычу нефти после атаки на НПЗ

Атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии, которые произошли накануне, привели к приостановке добычи 5,7 млн баррелей нефти в сутки, пишет «Коммерсантъ» .

Министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман сообщил, что добыча нефти сократилась на 50%.

«Взрывы привели также к прекращению производства попутного газа в объеме около 2 млрд куб. футов в сутки, который используется для производства 700 тыс. баррелей сжиженного природного газа, что наполовину сократит запасы этана и СПГ», - добавил он.

При этом министр отметил, что местный рынок топлива и газа не пострадал, часть потерь будет компенсирована из резервных хранилищ.

В свою очередь США заявили о готовности задействовать имеющиеся у них стратегические резервы, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке нефти. Однако Международное энергетическое агентство сообщило, что атака не повлияла на снабжение рынков нефтью.

Один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике подвергся атаке дронов, которая привела к взрыву и пожару. Ответственность за это взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, заявив, что подобные атаки повторятся, пока Саудовская операция не прекратит военные действия в Йемене.