Саудовская Аравия сократила вдвое добычу нефти после атаки на НПЗ

МЭА заявляет, что атака не повлияла на снабжение рынков нефтью
Атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии, которые произошли накануне, привели к приостановке добычи 5,7 млн баррелей нефти в сутки, пишет «Коммерсантъ».
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