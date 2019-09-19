Жилье от государства получат только те многодетные, кто стоит в очереди, заявили в акимате столицы

Чтобы получить жилье, многодетным малообеспеченным семьям необходимо встать в очередь, как того требует законодательство страны, заявил в четверг в ходе брифинга в акимате столицы руководитель управления по делам общественного развития города Талгат Рахманберди. А митинги и пикеты, подчеркнул он, являются незаконными.

«Касательно незаконных протестов и митингов, организованных многодетными матерями города Нур-Султан – их требования нам ясны. Неоднократно они были на приеме у руководства города. У них требование одно – это выделение жилья. Многие женщины требуют решения вопросов жилья, даже не стоя в очереди на жилье. Мы хотим сказать, что предоставление жилья осуществляется строго по закону», - подчеркнул Рахманберди.

Он напомнил, что есть действующие нормы законодательства, согласно которым в первую очередь необходимо встать в очередь на жилье, как нуждающиеся.

«Таким образом, выходить на пикеты, митинги и требовать жилье – полностью незаконно. Если говорить языком закона, согласно закону о порядке организации и проведения мирных митингов, собраний, шествий пикетов и демонстраций на территории Республики Казахстан, заявление о проведении акции подается в местные исполнительные органы города. На сегодня от многодетных матерей в наш адрес ни одного заявления не поступало», - добавил руководитель управления.

Он также заверил, что сегодня акимат столицы принимает все меры по решению социальных проблем социально незащищенных слоев населения, в числе которых решение вопросов выделения адресно-социальной помощи, реализация программы «Всеобуч», акция «Дорога в школу».

Отметим, что сегодня несколько десятков многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей с особыми потребностями, собрались на площади у здания администрации президента. Как сообщает «Радио Азаттык», они требуют решить их жилищный вопрос и усилить социальную поддержку многодетных малообеспеченных семей. Некоторые из протестующих недовольны качеством жилья, построенного для малообеспеченных и многодетных семей, другие заявили, что так и не получили социальную помощь. К женщинам вышла депутат сената Ляззат Сулеймен, которая сообщила, что власти работают над этими вопросами. По информации «Азаттыка», за происходящим на площади наблюдают сотрудники спецподразделения полиции. Они преградили проход протестующим к зданию резиденции президента. В связи с этим протестующие двинулись шествием вдоль улицы, прилегающей к резиденции.