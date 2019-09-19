Власти Алматы намерены создать 620 тыс. новых рабочих мест

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, выступая сегодня на
Kazakhstan Growth Forum 2019, сообщил, что сейчас идет работа над новой стратегией
развития города на долгосрочную перспективу. Она предусматривает приоритетное
развитие шести зон в «нижних» районах: новый городской центр Downtown,
Северные Ворота, Восточные Ворота, Западные Ворота, Южные Ворота, СЭЗ ПИТ
«Алатау», сообщила пресс-служба акимата.
«В этих зонах будет сосредоточена большая часть прироста населения. Предстоит создать порядка 620 тыс. рабочих мест. Здесь развернется масштабное жилищное строительство, потребуются объекты социальной инфраструктуры и торговли, откроются большие возможности для бизнеса», - говорится в сообщении.
Кроме того, в октябре общественности представят концепт-план «Новый Алматы», рассчитанный на ближайшие три года. Он сфокусирован на решении самых актуальных и резонансных для населения вопросов.
«Во-первых, водоснабжение, наружное освещение, строительство и ремонт дорог, удобный общественный транспорт. Во-вторых, масштабное обновление жилищного фонда Алматы, системное и поэтапное решение вопроса ветхого жилья. В-третьих, ускоренное развитие социальной экономики и обновление инфраструктуры», - перечислили в акимате.
Как отметил Сагинтаев, «для покрытия дефицита и обеспечения новых потребностей быстро растущего мегаполиса потребуется в разы увеличить инвестиции, в том числе за счет ГЧП и других механизмов привлечения частного сектора». Он уверен, что это – «огромное поле для участия бизнеса» и «хорошие возможности для партнерства» властей города и МСБ.
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