Работникам сферы культуры в Казахстане повысят зарплаты на 40%

Министр культуры и спорта Актоты Райымкулова накануне в Алматы на встрече с представителями интеллигенции страны сообщила, что в следующем году зарплаты работников сферы культуры повысятся на 40%.

Как сообщается на сайте министерства, средняя зарплата артистов театра составит 231 тыс. тенге, а зарплата работников библиотек, музеев и архивов – 164 тыс. тенге.

Райымкулова отметила, что самая минимальная зарплата в стране – у работников культуры, и для развития отрасли важно улучшение благосостояния работников.

«Повышение благосостояния работников культуры и искусства является одним из важных аспектов нашего плана. На данный момент прорабатывается вопрос социальной поддержки. Также, министерством разработан меморандум, который направлен в акиматы. В целях реализации данных пунктов будет утвержден отраслевой план, включающий улучшение жилищных условий работников культуры и искусства. Для молодежи будет выделен бюджетный кредит в сумме 3 млн 700 тыс. тенге на покупку жилья» - добавила министр.