В Алматы за пикеты в поддержку Мухтара Джакишева оштрафовали двух активисток

Айнура Искакова и Арайлым Аманбай, вышедшие 10 сентября на одиночные пикеты в поддержку Мухтара Джакишева в Алматы, сегодня получили штрафы в размере 20 МРП каждая (1 МРП - 2525 тенге).

«Вчера вечером я с подругой встретилась, потом позвонил ее отец и сообщил, что приехали полицейские. Они привезли повестку, в которой не было написано, в качестве кого ее вызывают и по какой статье», - сообщила Vласти Искакова.

Искакову, по ее словам, тоже «искали по месту прописки, звонили моим родителям, маме».

На следующий день, 20 сентября, Искакова и Аманбай пришли в Алмалинское управление полиции, где узнали, что им вменяют статью 488 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций – V). Более того, их, по словам Искаковой, обвиняли в участии в митинге, а не в пикете.

«Апеллировали к тому, что пикет был не одиночный, они расценили это как митинг, на который мы не подали заявку. Нам не дали ознакомиться с материалами дела, сразу повезли в суд», - сказала Искакова.

В результате девушек приговорили к штрафу 20 МРП.

«В суде сказали, что штраф я получила, потому что ранее не была судима, не привлекалась. Сказали, что в следующий раз будет административный арест», - добавила Искакова.

Корреспонденту Vласти на данный момент не удалось дозвониться до пресс-секретаря городского суда Алматы.