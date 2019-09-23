Свыше 16 тонн наркотиков изъяли полицейские в Казахстане за 3 месяца

Ежегодно в Казахстане с июня по октябрь проводится масштабная операция «Кокнар», цель которой – пресечь деятельность наркопреступников. По данным МВД республики, в рамках операции за 3 месяца полицейские изъяли 16,7 тонн наркотиков, а в результате облетов труднодоступных и отдаленных мест обнаружены 23 плантации «индийской конопли».

«Только с начала ОПМ было изъято более 16 тонн наркотиков, из них 8,7 кг героина, 4 тонны марихуаны и 198 кг гашиша, а на обнаруженных посевах конопли было уничтожено 10 тонн наркосодержащих растений», - сообщили в МВД.

Также в рамках операции в Костанайской области в июне были задержаны 11 участников ОПГ, которые сбывали героин в особо крупных размерах.

По данным МВД, приоритетной задачей в рамках операции было выявление и пресечение реализации синтетических наркотиков. Так, в начале июля в городе Талгар Алматинской области в почтовом отделении задержана 27-летняя алматинка с 7 пакетами экстази весом 110 гр. Посылку женщине отправили из Нидерландов. В конце августа в Павлодаре у одного из сбытчиков при обыске дома обнаружили 667 гр. психотропного вещества «скорость». Всего в ходе ОПМ было изъято более 5,5 кг токсичных веществ, это примерно 18 тыс. разовых доз, а прибыль от продажи на «черном» рынке составила бы 67,5 млн тенге.

«С развитием средств коммуникаций наркодилеры начали вести бесконтактную продажу. При помощи интернет сайтов они реализуют наркотики, после чего закладывают их в условленном месте. Клиент и продавец не видят друг друга. Для противодействия им стражи порядка постоянно мониторят интернет пространство, всего ими заблокировано 4800 наркосайтов и выявлено 1200 граффити с адресами интернет магазинов», - отмечается в сообщении.

Другим приоритетным направлением борьбы с наркотиками является перекрытие южных рубежей республики, которые служат основным коридором транзита афганских опиатов. Так, в конце июня в Туркестанской области на участке казахстанско-узбекской границы на КПП «Атамекен» совместно с сотрудниками ПС КНБ задержана автомашина Daewoo Nexia под управлением гражданина Таджикистана. В ходе тщательного досмотра транспорта в бензобаке был обнаружен тайник с героином общим весом 1,9 кг. В поселке Кордай Жамбылской области в июне у местного жителя также обнаружили 2 кг героина, поступившего контрабандным путем с территории Кыргызской Республики.

«МВД призывает казахстанцев не оставаться равнодушными и совместно бороться с наркопреступностью, сообщая в полицию сведения о подозрительных лицах и их незаконных действиях», - заключили в министерстве.