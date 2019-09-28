На пост главы государства претендуют 16 человек
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В Афганистане выбирают президента
Фото AFP

В Афганистане открылись избирательные участки на президентских выборах. Как сообщает ТАСС, на высший государственный пост претендуют 16 человек.

Официально в списках кандидатов значатся 18 человек, однако двое – экс-министр иностранных дел Залмай Расул и экс-советник президента по нацбезопасности Мохаммад Ханиф Атмар – заявили о прекращении своей избирательной кампании. Основными соперниками в президентской гонке считаются Ашраф Гани и глава исполнительной власти Абдулла Абдулла. Их потенциальными конкурентами могут стать бывший глава Национальной дирекции по безопасности Рахматулла Набиль, экс-лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр и бывший посол Афганистана в Лондоне Ахмад Вали Масуд.

Безопасность на выборах президента обеспечивают более 70 тыс. военнослужащих. Из более 5,3 тыс. избирательных участков в стране 431 будет закрыт по соображениям безопасности, из-за незначительного числа зарегистрированных избирателей или недоступности отдельных районов.

Согласно календарю Независимой избирательной комиссии, предварительные результаты голосования должны быть оглашены 19 октября, окончательные – 7 ноября. В случае необходимости 23 ноября может состояться второй тур.

Право голоса в Афганистане имеют граждане от 18 лет. В избирательных списках зарегистрировано более 9 млн человек.

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