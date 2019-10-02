Ужесточить ответственность бизнеса за исполнение мобилизационных заказов предлагают депутаты

Прописать и ужесточить ответственность частных организаций и предприятий за исполнение мобилизационных заказов считают необходимым депутаты мажилиса. Такое предложение они озвучили в среду в ходе пленарного заседания при обсуждении в первом чтении проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК о мобилизационной подготовке и мобилизации». Как констатировал спикер палаты Нурлан Нигматулин, в данном документе прописана лишь ответственность государственных органов.

«Коллеги очень правильно поднимают вопросы о необходимости контроля за исполнением мобилизационных заказов частными предприятиями и частными организациями. Никто не ограничивает предпринимателя. Но когда вы прописываете подробно механизм контроля за госорганами, за госпредприятиями, а в отношении частного сектора в этом законопроекте ничего не предусмотрено, получается, что в одной части есть системный контроль, в другой – полностью отсутствует», - обратился Нигматулин к разработчику законопроекта министру национальной экономики Руслану Даленову.

Он напомнил, что в последнее время было «очень много скандалов в системе министерства обороны и национальной гвардии», в которых были замешаны как государственные, так и частные предприятия.

«Все это по причине отсутствия должного системного контроля, - подчеркнул спикер мажилиса. - Тот контроль за исполнением мобилизационного заказа, который предлагается разработчиком – ограничиться профилактическим контролем – он не предполагает реальную ситуацию, потому что он производится даже без выезда на место. Непонятно. Поэтому его (предпринимателя – V) невозможно воочию проверить. Должен быть не просто профилактический контроль, а полноценный действенный контроль».

По мнению Нигматулина, если предприниматель решил идти работать в сферу мобилизационной подготовки, он должен понимать, что это «особая зона ответственности», так как эта область предполагает решение вопросов, связанных в том числе, с национальной безопасностью.

«Нужно согласиться с тем порядком контроля, который предложили нам депутаты. Должен быть договор между государственным органом и конкретным исполнителем заказа. Но здесь должен быть особый подход. Здесь должен быть подход, я бы назвал по-армейски – четкий. Все должны шагать в ногу, когда вопрос касается исполнения обязательств по мобилизационному заказу, по мобилизационному заданию. Это касается и государственных, и частных организаций. Поэтому это как минимум необходимо здесь разработать типовой договор, в котором будет подробно расписан порядок работы этого контроля. Этот договор должен разрабатываться госорганом, утверждаться вами – уполномоченным органом – министерством нацэкономики», - озвучил предложение Нигматулин.

Он также добавил, что на недавней встрече с представителями генеральной прокуратуры как раз обсуждали зону ответственности государственных органов и бизнеса по статье 254 УК РК.

«Статья 254 позволяет спросить с предпринимателя за эти нарушения от штрафа до четырех лет. А если это должностное лицо, а если еще и военное – от 10 до 20 лет (лишения свободы – V). Извините, что называется, кашу вместе варили, а ответственность вот такая. Условная. Поэтому все эти вопросы нужно предусмотреть в данном законопроекте», - резюмировал председатель палаты.

Отметим, что в целом новый законопроект наделяет уполномоченный орган компетенцией государственного контроля в области мобилизационной подготовки. Контроль будет осуществляться в отношении центральных исполнительных госорганов, за исключением Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

Кроме того, будут разграничены полномочия госорганов в области мобилизационной подготовки, тем самым «будут конкретизированы функции госорганов».

«Уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки наделяется компетенцией по координации деятельности в сфере создания и сохранения страхового фонда. Это страховой фонд технической документации на изделия вооружения и военной техники, важнейшую гражданскую продукцию, а также проектной документации на объекты повышенного риска, системы жизнеобеспечения населения и объекты, являющиеся национальным достоянием», - рассказал Даленов.

Также документом внедряются новые подходы для обеспечения своевременного обновления государственного материального резерва. В их числе обновление материальных ценностей пунктами хранения и передача материальных ценностей на баланс других государственных органов на безвозмездной основе.