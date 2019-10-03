Население городов-миллионников продолжает быстро расти

К 1 сентября численность населения Казахстана составила 18 548 тыс. человек, увеличившись с начала года на 0,83%, говорится в информации комитета по статистике министерства национальной экономики страны.

Самые высокие темпы роста населения в столице (+3,49%), Алматы (+2,01%), Мангистауской области (+1,97%), , Шымкенте (+1,65%), Туркестанской (+1,25%) и Атырауской (+1,14%) областях.

Население Алматы вплотную приблизилось к 1,9 млн. человек, крупнейший город страны остается на третьем месте по численности населения – после Алматинской и Туркестанской областей. Население столицы достигло 1,12 млн. человек, Шымкента – 1,03 млн.

За первые семь месяцев 2019 года рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана. В шести регионах страны продолжает отмечаться спад населения. В Северо-Казахстанской области отмечено снижение на 0,67% с начала года, в Костанайской и Восточно-Казахстанской – на 0,36%, в Акмолинской – на 0,18%, в Карагандинской – на 0,13%, в Павлодарской – на 0,12%.

Таким образом население продолжает уменьшаться во всех северных, центральных и восточных регионах страны, расти – на юге, западе и в городах-миллионниках.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

При этом во всех регионах страны отмечается естественный прирост населения, включая Северо-Казахстанскую область, где до этого с начала года отмечалась естественная убыль населения.

Городское население страны в целом выросло на 1,10% до 10 816 тыс. человек, сельское население выросло на 0,44% - до 7 731 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 58,3%, доля сельского населения - 41,7%.