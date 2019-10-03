Токаев и Путин обсудили подготовку к предстоящему межрегиональному форуму в Омске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках Валдайского форума в Сочи провел встречу с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и подготовку к предстоящему форуму межрегионального сотрудничества, который пройдет в ноябре в Омске.

«В Сочи провел встречу с gрезидентом России Владимиром Путиным. Обсудили вопросы двусторонней повестки и подготовку к предстоящему Форуму межрегионального сотрудничества в Омске», - написал Токаев в четверг в своем Twitter.

Президент Казахстана выразил уверенность, что стратегическое партнерство и союзничество между двумя странами будет крепнуть.

Позже Акорда разместила на своем сайте полное сообщение о состоявшейся встречи.

«Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение и приехали для участия в дискуссиях Международного Валдайского клуба. Для нас будет очень интересным послушать ваше мнение как человека, который много времени отдал дипломатической службе. Вы человек очень опытный в этом плане. Ваши оценки сегодняшнего состояния на международной арене, в сфере безопасности будут для нас чрезвычайно полезными и интересными», - сказал российский лидер.

Путин отметил активную совместную работу в рамках ЕАЭС и подчеркнул, что при принятии решений по дальнейшему развитию этого объединения достигнут абсолютно уникальный уровень доверия. Также он считает, что плодотворно развивается и диалог между странами.

«Мы имеем возможность обсуждать двустороннюю повестку дня, всё развивается успешно практически по всем направлениям. И товарооборот достойный. Есть и совместные проекты в различных областях сотрудничества: и традиционных, и высокотехнологических. Нам нужно держать руку на пульсе и, безусловно, поддерживать усилия наших коллег на отраслевом, на министерском уровне, что мы с вами постоянно и делаем», - сказал он.

Токаев в свою очередь Токаев подчеркнул, что в казахстанско-российском сотрудничестве выдерживается темп и содержание, которые были заданы первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

«Остается лишь наполнять взаимодействие новым содержанием, поскольку жизнь не стоит на месте и, конечно, необходимо решать те вопросы, которые появляются. Я готов к этой работе. Думаю, мы поднимем планку нашего стратегического партнерства и союзничества на новый уровень», - заявил он.

Он также отметил высокий уровень взаимопонимания по интеграционным процессам в рамках Евразийского экономического союза. По его словам, необходимо своевременно принимать решения по возникающим вопросам, что и было сделано в ходе недавнего заседания ВЕЭС в Ереване.

Кроме этого, глава государства подтвердил намерение посетить Москву в дни празднования 75-летия Победы.

«Я сам сын фронтовика. Недавно в Ивановской области обнаружено место захоронения 73-х воинов-казахстанцев, погибших во время Великой Отечественной войны. Мы в Казахстане, конечно, чтим память воинов, которые отдали свою жизнь за Великую Победу», - сказал Токаев.