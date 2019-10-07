Судебное разбирательство в США по делу Аблязова может начаться в 2020 году – Минюст

Судебное разбирательство в США по иску властей Алматы и «БТА Банка» к Мухтару Аблязову по факту отмывания похищенных им денег может состояться в 2020 году, сообщила пресс-служба министерства юстиции РК.

«Судебное разбирательство в Нью-Йорке было возбуждено более четырех лет назад по иску акимата города Алматы и со-истца «БТА Банка» по обвинению Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании похищенных денежных средств в Соединенных Штатах. С тех пор акимат Алматы собрал существенные доказательства, подтверждающие совершенные Аблязовым преступления, а также получил показания многочисленных свидетелей этих преступлений. Досудебная стадия разбирательства в настоящее время почти завершена, и акимат Алматы предполагает, что судебное разбирательство с участием присяжных – граждан США, состоится в 2020 году», - говорится в сообщении.

Вместе с тем в Минюсте прокомментировали решение суда Нью-Йорка от 30 сентября 2019 года, согласно которому иск о мошеннической передаче рассматриваться не будет. По мнению министерства, это «упрощает предстоящее в 2020 году судебное разбирательство».

«Когда дело было впервые возбуждено в 2015 году, акимат Алматы и со-истец «БТА Банк» включили в перечень своих претензий к Аблязову и его сообщникам иск о «мошеннической передаче», основанный на передаче недвижимого имущества, известного как Flatotel в Нью-Йорке. Аблязов и его сообщники продали эту недвижимость в попытке скрыть активы от акимата Алматы. Как объяснила судья Нью-Йорка в своем решении, «смысл иска о мошеннической передаче заключался в том, чтобы по завершении дела, в случае победы акимата Алматы и со-истца «БТА Банка, обеспечить доступ к Flatotel для исполнения судебного решения». Однако, как известно, в конце 2015 года акимат Алматы и соистец «БТА Банк» уже успешно вернули себе недвижимое имущество, которым владел Нью-Йоркский застройщик. Поэтому на этой неделе судья решил, что необходимости в иске о мошеннической передаче нет, поскольку истцы уже выиграли этот иск, вернув имущество», - поясняется в сообщении министерства.

Здесь также подчеркнули, что решение американского суда «не затрагивает каких-либо других исков и не влияет на возмещение ущерба, которое акимат Алматы и со-истец «БТА Банк» ожидают получить в конце рассмотрения дела», а также что оно «было основано на техническом правовом вопросе, а не на каких-либо доказательствах, поддерживающих Аблязова или его сообщников».

«Акимат Алматы и соистец БТА Банк уверены, что присяжные убедятся в совершении преступлений Аблязовым и его сообщниками и дополнительно вернут истцам денежные средства, в том числе десятки миллионов долларов, на которые истцы успешно наложили арест в начале дела», - заключили в Минюсте.