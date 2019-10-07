Только конкуренция снизит стоимость авиабилетов, считает глава МИИР

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов на заседании правительства в понедельник сообщил о реализуемых мерах по снижению стоимости авиабилетов в рамках исполнения поручения глава государства, сообщил комитет гражданской авиации.

Он отметил, что сейчас стоимость авиабилетов в основном формируется на основе рыночного и динамического механизма ценообразования – это конкуренция, спрос, сезонность, праздничные и выходные дни.

«Государство равноудаленно от прямого регулирования и лишь создает конкурентоспособные условия для авиакомпаний. Только благодаря конкуренции мы снизим стоимость авиабилетов. Государство в свою очередь должно контролировать и осуществлять должный надзор за рынком», - считает Атамкулов.

По его словам, с 2012 года сняты все ограничения на выполнение регулярных пассажирских рейсов казахстанскими авиакомпаниями по внутренним маршрутам. На 3-х наиболее популярных маршрутах полеты осуществляют по 4 авиаперевозчика с различными тарифными предложениями. Эта мера повлияла на снижение стоимости авиабилетов. Также на стоимость авиабилетов должно повлиять расширение деятельности лоукостера FlyArystan, уверен министр.

«В мае запущен первый национальный лоукостер FlyArystan, цены на билеты которого в 2 раза ниже, чем у «Эйр Астаны». На сегодняшний день уже продано свыше 470 тыс. билетов, стоимость 60% билетов ниже 10 тыс. тенге. Мы должны расширять парк воздушных судов и увеличивать маршрутную сеть», - отметил глава МИИР.

Кроме этого, министерство приступило к оптимизации цепочки поставки авиатоплива напрямую от производителя до конечного потребителя, сообщил Атамкулов.