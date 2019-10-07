Законопроект по изменению правил начисления АСП внесут в парламент до конца октября

Новый законопроект, который меняет правила начисления адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам, правительство должно внести в парламент до конца октября. Такое поручение дал в понедельник в ходе заседания правительства премьер-министр Аскар Мамин.

«Мы последовательно совершенствуем механизмы оказания социальной поддержки населения. В этом направлении проведена большая работа…. Во всем мире любая система социальной помощи граждан всегда ориентирована только на самых нуждающихся, прозрачность и легкодоступность, участие трудоспособных граждан в мерах занятости. Представленные сегодня министром подходы в целом отвечают общепринятым стандартам. Важно правильно донести до населения смысл представленных нововведений», - сказал Мамин, отметив, что механизм оказания помощи, как это поручил президент, должен быть «прозрачным, справедливым, мотивировать к труду, а не к праздному образу жизни».

В этой связи он поручил министерству труда и соцзащиты совместно с акиматами организовать широкомасштабную и качественную разъяснительную работу в регионах.

«Наши граждане должны знать, что все, кто нуждаются в помощи, были и останутся под защитой государства. А те, кто может трудиться, – для них создаются все условия для возможности пройти обучение, получить профессию, открыть свой бизнес, получить работу», - подчеркнул премьер-министр.

Он также поручил подготовить полный пакет изменений в законы для последующего принятия в парламенте до конца октября и одновременно необходимо отработать все подзаконные акты.

«После принятия законов и подзаконных актов всем акимам регионов поручаю обеспечить четкое исполнение новых подходов выплаты адресной социальной помощи», - заключил Мамин.