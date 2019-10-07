Проработка мер по снижению цен на авиабилеты уже дает результаты – Мамин

Премьер-министр страны Аскар Мамин считает, что меры, которые прорабатывает правительство по снижению цен на авиабилеты, уже дают первые результаты. Вместе с тем необходимо решить еще ряд вопросов. В этой связи он в ходе заседания правительства в понедельник поручил законодательно решить вопросы ценообразования на авиакеросин, увеличить парк воздушных судов и решить еще ряд вопросов.

«Как известно, более 20% в цене на билет занимает доля расходов на авиатопливо.

Поручаю министерствам национальной экономики, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития проработать вопросы ценообразования на авиакеросин и соответствующего законодательного регулирования», - сказал Мамин.

Фонду «Самрук-Казына» глава кабмина поручил обеспечить в 2020 году увеличение парка воздушных судов авиакомпаний, находящихся под управлением госхолдинга, и расширить географии полетов. Вместе с тем для дальнейшего развития авиаотрасли необходимо развитие малой авиации, что предусмотрено в госпрограмме «Нурлы жол» до 2025 года. В этой связи Мининдустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными госорганами и акиматами должны ускорить разработку и принятие программы по развитию малой авиации и аэродромов в регионах.

Мамин также отметил, что в данное время активно развивается авиакомпания Air Astana, компания Qazaq Air осуществляет региональные перевозки через авиахаб в столице, у FlyArystan тарифы ниже в сравнении с лоукостерами Европы в среднем до 4 раз. А в следующем году количество рейсов Fly Arystan вырастет от 28 до 80 рейсов в сутки.

«В соответствии с 73-шагом Плана нации уже установлено регулярное авиасообщение с 9 мировыми финансовыми центрами (Франкфурт, Лондон, Дубай, Сеул, Пекин, Париж, Москва, Гонконг, Токио). Поручаю министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с министерствами национальной экономики, финансов, иностранных дел и МФЦА продолжить эту работу в плане открытия рейсов в Шанхай и Сингапур в 2020 году. Также необходимо завершить процедуры аккредитации отечественных авиакомпаний для открытия полетов в Нью-Йорк.

В целом по данному вопросу есть поддержка со стороны государства и нужно активизировать работу самим авиакомпаниям», - считает премьер.

Он также напомнил, что на сегодняшний день проведена реконструкция взлетно-посадочных полос и терминалов аэропортов в регионах Казахстана. И поручил до конца года завершить реконструкцию ВПП аэропортов Костаная и Балхаша, а также «качественно и в установленные сроки» завершить строительство аэропорта в Туркестане с участием зарубежного инвестора.

«Министерству индустрии необходимо активизировать работу по предоставлению в отечественных аэропортах режима «открытого неба» для иностранных перевозчиков. Это позволит привлечь новые зарубежные авиакомпании, расширить сеть маршрутов, улучшить конкуренцию между авиакомпаниями, что в целом также скажется на стоимости авиабилетов», - продолжил раздавать поручения глава кабмина, в целом отметив, что «проработка мер по снижению цен на авиабилеты уже дает первые результаты».

«Эту работу необходимо продолжить совместно с отечественным авиакомпаниям», - заключил премьер-министр.