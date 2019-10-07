Кроме того, банк просит выдавать жилищные сертификаты и на вторичное жилье
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В ЖЖСБ предлагают давать налоговые льготы бизнесу, который помогает казахстанцам копить на жилье
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова считает необходимым помогать гражданам копить на жилье через работодателей. Для этого она предлагает дать бизнесу налоговое стимулирование, если они копят в ЖССБ деньги на квартиру для социально уязвимых слоев населения. Кроме того, она просит акиматы выдавать гражданам жилищные сертификаты и на вторичное жилье, а не только на первичное, как сейчас. Такие предложения она озвучила в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе.

«Есть такой механизм – жилищный сертификат. Благодаря мажилису, мы ввели законодательно сумму, которую акимат может выделить для того, чтобы помочь сформировать первоначальный взнос малообеспеченным семьям. На сегодняшний день в законе написано, что он идет только на первичное жилье. Очень много многодетных и родителей детей-инвалидов обращаются к нам, чтобы разрешили, хотя бы временно – до 1 января 2021 года, давать жилищные сертификаты для приобретения жилья и на вторичном рынке. Ведь этим семьям очень важно, чтобы детский сад, коррекционные школы, больницы – все это находилось рядом с их домами», - предложила Ибрагимова.

Вместе с тем, по ее словам, на сегодняшний день в очереди на жилье в Казахстане стоят 512 тыс. человек, 169 тыс. из которых открыли депозит в ЖССБ и копят на собственное жилье. Средняя сумма их вкладов не превышает 22 тыс. тенге.

«Так как средняя зарплата у нас на уровне 188 тыс. тенге, люди 10-15% от своей зарплаты отрывают. Но представьте, какая будет скорость накопления, через сколько лет эта семья сможет накопить», - подчеркнула председатель правления банка.

В этой связи в ЖССБ «хотели бы», чтобы работодатели помогали таким социально уязвимым слоям населения. Для этого, считает Ибрагимова, государство могло бы предусмотреть механизмы налогового стимулирования.

«Сейчас у работодателя один механизм: чуть-чуть поднять зарплату. Но тогда эта сумма в 10 тыс. тенге, чтобы пополнять депозит, превратится в 13 тыс. расходов – это и ОПВ, и ИПН и все виды социальных отчислений. Мы предлагаем по аналогии с ОСМС ввести изменения, корректирующие налогооблагаемую прибыль работодателя, и таким образом работодатель будет заинтересован, чтобы его работник быстрее через ЖССБ смог получить собственное жилье», - предложила депутатам она.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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