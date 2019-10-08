Новую железнодорожную больницу в столице построят на месте дач

Столичная железнодорожная больница находится в аварийном состоянии, поэтому новую построят в другом месте. Причем за счет инвесторов из Турции, сообщил во вторник в ходе совещания по дальнейшему развитию города аким столицы Алтай Кульгинов.

«На данный момент у нас основным проблемным вопросом является устаревшая центральная железнодорожная больница 1959 года (постройки – V). Корпус (находится – V) в предаварийном состоянии, 45% оборудования изношено», - признал Кульгинов.

Он сообщил, что представители акимата на правительственном уровне встречались с инвестором из Турции, и он готов построить новое здание на 600 коек. Правда, находиться оно будет не на месте действующей больницы, а в районе дач.

«Мы определили земельный участок, где дачи. Сносим (дачи – V). На следующий год мы подготовим территорию для инвестора. Он готов строить. Это решило бы нам этот вопрос за счет инвестиций», - подчеркнул глава города.