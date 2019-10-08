Из-за смога в столице неудобно перед иностранцами – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что из-за сильного смога зимой в столице неудобно перед жителями и иностранными гостями города.

«Основным проблемным вопросом энергетической инфраструктуры города стала неготовность к подключению к газопроводу «Сарыарка», это вообще совершенно непонятный вопрос: как это произошло?», - сказал Токаев в ходе совещания по развитию столицы во вторник.

По его словам, предусмотренные на это деньги будут перераспределены между другими регионами.

«Это при том, что вы должны в первую очередь подумать о газоснабжении именно столицы, поскольку зимой вы знаете какая картина: город задымлен. Просто неудобно перед, прежде всего, жителями, но и неудобно перед дипломатическим корпусом, перед экспатами, иностранцами, которые постоянно живут в городе», - возмутился Токаев.

Президент отметил, что эта ситуация происходит на фоне того, что столица позиционируется как центр и сердце Евразии. Он призвал меньше говорить, а больше заниматься конкретными делами.