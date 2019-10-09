Правительство так и не приступило к реализации программы «Жас маман» - Нигматулин

В среду на пленарном заседании мажилиса, где рассматривались поправки в бюджет на этот год, член комитета по социально-культурному развитию Джамиля Нурманбетова подняла вопрос о реализации программы «Жас маман». В частности, она спросила у министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, каким образом ведомство намерено ее реализовать, если 8 млрд тенге, предусмотренных на модернизацию учебных заведений, выделены не будут.

«Рассматриваемый законопроект предусматривает сокращение средств по проекту «Жас маман» на модернизацию 20 колледжей, в том числе на приобретение оборудования и привлечение иностранных специалистов. Это немалая сумма – 8 млрд тенге. Причина сокращения средств, как указано в пояснительной записке, - это отсутствие правил, определяющих порядок реализации данного проекта «Жас маман». Как это так, почему правила не были утверждены в установленные сроки? И такое отношение к бюджетным средствам допускается в ситуации, когда государство изыскивает все возможности для финансирования актуальных проблем, прежде всего, социального характера. В связи с этим, скажите, пожалуйста, как вы в установленные сроки намерены реализовать данную программу, ведь в текущем году вы должны были закупить в рамках указанных средств учебное оборудование на 7,3 млрд тенге и привлечь иностранных специалистов на сумму 720 млн тенге?», - спросила она у министра.

Аймагамбетов признал прямую вину МОН в том, что «своевременно необходимые меры, решения не были приняты». Но также он заверил, что проект будет полностью реализован и эффективно.

«Очень важный проект, который направлен на оснащение учебных заведений и на повышение качества образования. На сегодня все необходимые решения и меры приняты. Подготовительный этап мы на данный момент закончили, и я хочу отметить, что данный проект полностью будет эффективно реализован. Могу вас в этом заверить. Виновные лица будут наказаны, Нурлан Зайруллаевич (спикер мажилиса Нурлан Нигматулин – V). Это действительно наша ответственность. Мы это признаем», - сказал он.

«Коллеги, мы с вами все помним, выступая 23 января, Елбасы лично на торжественной церемонии открытия Года молодежи в Казахстане дал поручение правительству, министерству образования, разработать эту программу - «Жас маман». Прошло 9 месяцев, но правительство так и не приступило, получается, к выполнению этого поручения. И знаете, что самое главное, что вызывает вот возмущение, что сама причина неисполнения этого поручения – это банальная волокита. Банальная разработка и согласование вот этого приказа», - заявил на это спикер мажилиса.

В частности, по его словам, 31 мая, «спустя 4 месяца после поручения, принимается постановление правительства по этому поручению», причем на «1,5 страницы», «затем еще через 1,5 месяца разрабатывается проект правил министерства образования», потом «еще 2 месяца шли согласования между тремя министерствами», и только 27 сентября вышел приказ министра образования, который утверждает порядок реализации этой программы».

«Получается, 9 месяцев ушло на согласование одного документа. Вот стиль работы! 9 месяцев. За это время женщина успевает выносить ребенка, а вы один приказ родить не можете!», - возмутился он.

По его мнению, это «яркий пример бюрократической волокиты при реализации важнейшей программы». Нигматулин добавил, что уже Год молодежи уже подходит к концу, а «очень важный проект, по которому во всех областях страны уже должны были обучаться специалисты по 100 востребованным профессиям, даже не начат». И миллиарды тенге, выделенные на это, «все это время просто пролежали мертвым грузом в министерстве образования».

Вместе с тем спикер мажилиса признал, что Асхат Аймагамбетов – «человек новый», и эта проблема досталась ему, «что называется, по наследству».

«Это хорошо, что вы сейчас взялись за это. Уже видите, в какую сторону идти. Но я вас очень прошу – наведите порядок. Разберитесь, пожалуйста. Кто у вас в министерстве был ответственным из вице-министров за разработку и прохождение приказов в госорганах. И если они являются членами нашей партии Nur Otan, а я думаю, что оно так, мы в свою очередь обратимся к руководству партии от имени парламентской фракции с предложением о персональной ответственности этих лиц. Нельзя, коллеги, просто соглашаться и нельзя прощать чью-то бездеятельность, чью-то безответственность. Особенно, когда речь идет о поручениях руководства партии и страны. Я думаю, это касается и всех других госорганов. Коллеги, имейте в виду», - предупредил Нигматулин.