Работа крупнейшего нефтепровода приостановлена из-за протестов
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Потери Эквадора от приостановки добычи нефти оцениваются в $12,8 млн
Иллюстративное фото РД КМГ

Министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов Эквадора оценило потери страны от приостановки работ на месторождениях из-за протестов в $12,8 млн, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, из-за захвата нескольких месторождений протестующими, что привело к низкому уровню подачи сырья, приостановлена работа Трансэквадорской нефтепроводной системы (SOTE). Решение о приостановке работы нефтепровода было принято после того, как объемы подачи сократились до 30% от обычных показателей.

«К сегодняшнему дню потери [от приостановки работ на месторождениях] оцениваются в $12,8 млн», - отметили в министерстве.

Напомним, в понедельник протестующие захватили три нефтяных месторождения в провинциях Орельяна и Сукумбиос, а во вторник – еще два в провинции Орельяна. Всего к настоящему моменту приостановлены работы на девяти блоках.

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