Усилия профсоюзов способствуют формированию общества всеобщего труда – Токаев

«Современное профсоюзное движение отстаивает права трудящихся на рабочие места, достойную заработную плату, безопасные условия труда, социальные гарантии. Лидеры и работники профсоюзов, активисты движения – это люди, которые, не жалея времени и сил, стоят на страже интересов человека труда. Ваша активная жизненная позиция, организаторские способности, творческая энергия направлена на повышение уровня жизни соотечественников. Усилия профсоюзов нашей страны способствуют формированию общества всеобщего труда, в котором трудящиеся занимают достойное место», - говорится в поздравлении.

Он пожелал им «новых успехов в деятельности по защите социально-экономических прав казахстанцев» и укрепления «профсоюзных традиций, основанных на принципах справедливости, единства и солидарности».