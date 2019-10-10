Они предполагают индивидуальный подход к управлению каждым домом
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Сенат принял в первом чтении поправки по вопросам ЖКХ
фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Vласть

Депутаты сената в ходе пленарного заседания в четверг рассмотрели и одобрили в первом чтении поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

По словам первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, законопроект направлен на урегулирование деятельности органов управления путем создания новой формы некоммерческой организации: объединений собственников имущества по принципу «один дом - одно объединение - один счет».

«При этом, если собственники квартир и нежилых помещений не желают создавать объединение собственников имущества, то допускается непосредственное совместное управление в многоквартирном доме всеми собственниками квартир и нежилых помещений без создания юридического лица. Это простое товарищество», - рассказал Ускенбаев.

Он отметил, что «законопроектом предлагается использовать индивидуальный подход по управлению каждым домом».

«Каждое объединение будет открывать собственный текущий и сберегательный счета. Данная мера исключит навязывание собственникам квартир со стороны КСК и управляющих компаний услуг и тарифов, позволит обеспечить прозрачный расход средств жителей, а также дает жильцам право выбора способов управления», - сообщил вице-министр.

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