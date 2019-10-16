Жанболат Мамай объявил о создании Демократической партии Казахстана

«Мы создаем новую политическую партию в Казахстане - «Демократическую партию Казахстана». Мы считаем, что необходимость создания партии созрела очень давно. Есть вакуум независимых политических сил, есть вакуум действительно оппозиционных, действительно демократических организаций, которые реально хотят изменить ситуацию в стране», - заявил Мамай в среду на брифинге, на который не были приглашены журналисты. Трансляция брифинга велась в прямом эфире в соцсетях.

По его словам, идея создания партии обсуждается давно.

«Мы приняли решение не сегодня и не вчера, мы обсуждали этот вопрос достаточно давно, обсуждали его с соратниками, с молодежью, с разными нашими друзьями, демократически ориентированными. И пришли к выводу, что именно сегодня, именно сейчас мы должны сделать заявление о создании политической партии», - сказал Мамай.

Он подчеркнул, что «стране нужны реальные политические реформы. «В первую очередь – это изменение закона о политических партиях, освобождение всех политических заключенных. Мы считаем, что Арон Атабек, Мухтар Джакишев, Макс Бокаев, Искандер Еримбетов, Алмат Жумагулов, Кенжебек Абишев, Асет Абишев и многие другие политические заключенные, которые сегодня томятся в застенках, должны быть немедленно освобождены. Мы не считаем их преступниками, не считаем их людьми, которые должны сидеть в тюрьме», - отметил Мамай, добавив, что государство должно извиниться перед политзаключенными и заплатить им компенсацию.

Другой вопрос, который поднял Жанболат Мамай, это изменение закона о митингах.

«Мы видим, - сказал он, - что за попытку пикетов, митингов, демонстраций людей сажают, забирают из дома, дают 15 суток административного ареста, кого-то преследуют по уголовным статьям. Мы считаем, что это недопустимо. Закон о мирных демонстрациях, о митингах должен быть изменен. Должен быть уведомительный характер проведения митингов и демонстраций в Казахстане».

Партия не ограничится этими темами, подчеркнул Мамай, заявив, что сейчас планируется подавать документы в министерство юстиции и проводить встречи с людьми, особенно в регионах. «У нас есть инициативная группа из десяти человек, которая готова подписать заявление, обратиться в органы министерства юстиции с инициативой создания организационного комитета по созданию демократической партии. Сейчас, я думаю, будет много встреч у нас, консультаций с представителями гражданского общества, будем выезжать в регионы, будем приглашать региональных лидеров в Алматы, будем спрашивать их мнение, видение текущей ситуации», - сказал Мамай.

Устав и программа партии, по его словам, будут презентованы на первом учредительном съезде. «Я думаю, он состоится в ближайшее время», - добавил Мамай.

Жанболату Мамаю 31 год, он - известный общественный деятель, журналист, пишущий преимущественно на казахском языке. Был главным редактором газеты "Трибуна". В 2012 году Жанболат Мамай находился под следствием по делу о событиях в Жанаозене, месяц он провел в СИЗО, после чего был отпущен. В феврале 2017 года был арестован и позднее обвинен в отмывании денег, похищенных опальным бизнесменом Мухтаром Аблязовым, отрицал обвинения в свой адрес. В сентябре того же года был признан виновным и отпущен из-под стражи - суд назначил ему три года ограничения свободы и лишил его на тот же срок права заниматься журналистикой. С прошлого года Жанболат Мамай снимает документальные фильмы, у него уже вышли ленты о голодоморе и сталинских репрессиях 1930-х годов.

В настоящее время в Казахстане действует семь политических партий. Три представлены в парламенте - партия власти "Нур Отан", партия "Ак жол" и Коммунистическая народная партия. Еще три партии не представлены в парламенте ("Ауыл", "Бирлик" и Общенациональная социал-демократическая партия), а одна - партия "Азат" - не проявляет никакой активности на протяжнии последних лет.

О намерении зарегистрировать политическую партию в последние недели также объявили участники движения "Respublika", сформированного после протестов минувшей весны, а также эколог Мэлс Елеусизов, в очередной раз планирующий создать партию зеленых "Табигат". Ранее в этом году попытку провести съезд предпринимали учредители партии "Наше право", однако не смогли этого сделать. Они посчитали, что госорганы намеренно мешали проведению мероприятия.

Для регистрации политической партии в Казахстане, согласно действующему законодательству, она должна набрать не менее 40 тысяч членов, иметь филиалы во всех регионах страны. Регистрацию политпартий осуществляет Минюст страны. Демократические движения, активисты и правозащитники настаивают на необходимости реформирования закона о политпартиях. Президент Касым-Жомарт Токаев выражал готовность к обсуждению этого вопроса, но конкретных шагов в этом направлении не предпринято.

Ближайшие выборы в мажилис и маслихаты (проходят исключительно по партийным спискам) должны состояться в 2021 году, однако в большинстве случаев в последние годы парламентские и президентские выборы в Казахстане проходили досрочно.