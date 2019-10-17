Социальный отпуск для прохождения скрининга дадут казахстанцам

Работающие граждане Казахстана смогут брать социальный отпуск для прохождения скрининга, а работодатели обязаны будут его предоставлять и оплачивать. В противном случае они будут оштрафованы, сообщил в четверг в мажилисе в ходе презентации новой редакции кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» глава Минздрава Елжан Биртанов.

Как пояснил министр, в новом Кодексе усилена солидарная ответственность граждан, работодателей и государства за охрану общественного здоровья, профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний. В частности, установлено обязательное предоставление социальных отпусков для прохождения скринингов.

«Что касается социальных отпусков – это оплачиваемый отпуск. Предусматривается ответственность работодателей за нарушение соответствующей нормы, в том числе, и за допуск работников к исполнению обязанностей, если скрининги не были пройдены. Социальный отпуск оплачиваемый, да. Это важно», - сообщил Биртанов, отвечая на вопросы депутатов.

Позже Биртанов уточнил, что на социальный скрининг предусматривается до пяти дней, которые не входят в трудовой отпуск.

Как отмечается в информации, распространенной пресс-службой мажилиса, скрининги выявляют неинфекционные заболевания, в числе которых – болезни системы кровообращения, онкопатологий, сахарный диабет, глаукома и другие. Однако на сегодня сложилась практика, когда люди не проходят скрининговые осмотры по причине занятости на работе.