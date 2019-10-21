Есимов подтвердил планы вывести «КазМунайГаз» на IPO в 2020 году

Об этом он заявил на совещании с руководителями портфельных компаний, где обсуждались итоги 9 месяцев. В частности, указывается, что группа компаний АО ФНБ «Самрук-Казына» за этот период перевыполнили плановые финансовые показатели, темп роста дохода от реализации составил 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль (NOPLAT) выросла на 9,6% в сравнении с показателем прошлого года, а аналогичный чистый доход увеличился на 39,5% и составил 1158 млрд тенге, что значительно превысило запланированную сумму.

Есимов также поручил продолжить работу по совершенствованию системы закупок.

«Благодаря совершенствованию системы закупок в прошлом году мы сэкономили 121 млрд тенге. В этом году планируется сэкономить 153 млрд тенге»,- сказал он.

В марте председатель правления биржи Международного финансового центра «Астана» Тим Беннетт сообщал, что министерство финансов Казахстана определилось со сроками вывода на IPO Air Astana и нацкомпаний «КазМунайГаз» и «Казахтелеком». В частности, по его информации, по плану «Казахтелеком» выйдет на IPO в мае этого года, Air Astana - в октябре или ноябре, а «КазМунайГаз» - во втором квартале 2020 года. Однако в апреле нацкомпания заявила, что окончательное решение о выходе компании на IPO еще не принято. При этом в КМГ подтвердили, что изучают «возможности для поддержания роста и развития компании, включая потенциальное IPO».