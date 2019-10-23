Мажилис одобрил проект нового трехлетнего бюджета

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы», а также законопроекты о гарантированном трансферте из Нацфонда и об объемах трансфертов общего характера. По планам правительства, в перспективе экономика Казахстана вырастет с 4,1% в 2020 году до 4,4% в 2024 году, объем добычи нефти вырастет с 90 млн тонн до 100 млн тонн, а инфляция с 4-6% снизится до 3-5%.

«За основу формирования прогноза социально-экономического развития страны на 2020-2024 годы и бюджетных параметров взят базовый сценарий. Он предполагает цену на нефть в 55 долларов США. Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 4,1% в 2020 году. В 2024 году он достигнет 4,7%. Среднегодовой темп роста ВВП за 5 лет составит 4,4%», - сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов, отметив, что рост ВВП будет обеспечен за счет увеличения валового накопления, внутреннего потребления и экспорта.

По его словам, объем добычи нефти увеличится с 90 млн тонн в 2020 году до 100 млн тонн в 2024 году. Увеличение добычи будет за счет расширения месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган и ввода в эксплуатацию морских месторождений. Целевой коридор годовой инфляции в 2020-2021 годах сохранен в пределах 4-6%, в 2022-2024 годах – 3-5%.

«На основе макроэкономического прогноза разработан прогноз бюджетных параметров на 2020-2022 годы. Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) по прогнозам составят в 2020 году 8,1 трлн тенге, в 2021 году – 8,7 трлн тенге, в 2022 году – 9,5 трлн тенге.

Дефицит бюджета в 2020 году планируется на уровне 2,1% к ВВП с последующим снижением в 2021 году до 1,5% к ВВП и в 2022 году – до 1,0% к ВВП. С учетом указанных параметров расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2020 году в объеме 12,9 трлн тенге, в 2021 году – 13,2 трлн тенге, в 2022 году – 13,7 трлн тенге», - перечислил глава Миннацэкономики.

Первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов отметил, что при обсуждении законопроекта в мажилисе был внесен ряд поправок. И основные изменения приходятся на повышение заработной платы педагогам и работникам культуры, на что предусмотрено более 1,1 трлн тенге в трехлетней перспективе. А с учетом освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доходы, изменен объем субвенций и изъятий.

«Источниками для реализации данных мер послужили увеличение налоговых поступлений, оптимизация расходов, увеличение дефицита бюджета с сохранением его процентного соотношения к ВВП», - объяснил Смаилов.

Еще один блок поправок направлен на повышение качества жизни населения и развитие регионов. Дополнительные средства предусмотрены на обеспечение сельских населенных пунктов чистой питьевой водой, услугами водоотведения, а также на развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры.

«В 2020 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 3,8 трлн тенге. Это порядка 29 % от общих расходов бюджета», - добавил министр финансов.

В результате вносимых изменений параметры бюджета на 2020 год определены: поступления составят 11,3 трлн тенге с увеличением на 108,3 млрд тенге от внесенного в мажилис проекта бюджета; дефицит бюджета на 2020 год запланирован на уровне 1,6 трлн тенге. Расходы бюджета в трехлетнем периоде увеличены на 329 млрд тенге, из них на 2020 год – 172 млрд тенге, и составляют 12,9 трлн тенге.

«Расходы социального блока в трехлетнем периоде составят 20 трлн тенге, из них на 2020 год – 6 трлн тенге, или 46,4% от общего объема расходов. К 2022 году этот показатель составит 53,8 %. Основная доля социальных расходов приходится на социальное обеспечение и оказание социальной помощи гражданам страны. В планируемом периоде на данное направление запланировано 11 трлн тенге, из них на 2020 год – 3,4 трлн тенге», - сообщил Смаилов.

Расходы на систему здравоохранения в 2020-2022 годах составят 4,7 трлн тенге, из них на 2020 год – 1,5 трлн тенге или с ростом на 299 млрд тенге к уровню текущего года. На реализацию проекта закона «О статусе педагога» в бюджете предусмотрено 2,2 трлн тенге, в том числе на 2020 год – 390 млрд тенге.

Кроме того, депутаты одобрили проект закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020-2022 годы».

«В соответствии с концепцией формирования и использования Национального фонда гарантированный трансферт в республиканский бюджет определен в 2020-2021 годах в размере 2 трлн 700 млрд тенге со снижением до 2 трлн 600 млрд тенге в 2022 году. Определенные на 2020-2022 годы размеры гарантированного трансферта из Национального фонда обеспечивают выполнение условия по неснижаемому остатку средств в Национальном фонде в размере 30 % от ВВП», - сказал Даленов.

Что же касается законопроекта «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2020-2022 годы», то этот документ наплавлен на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и повышение мотивированности в развитии региональной экономики.

«Трансферты общего характера определены в следующих объемах: бюджетные изъятия в 2020 году – 420 млрд тенге; в 2021 году – 451 млрд тенге; в 2022 году – 490 млрд тенге; бюджетные субвенции в 2020 году – 2 трлн 104 млрд тенге; в 2021 году – 2 трлн 121 млрд тенге; в 2022 году – 2 трлн 125 млрд тенге. Таким образом, в 2020-2022 годах определены 13 субвенционных и четыре региона-донора», - резюмировал глава Миннацэкономики.