Это нужно для расширения масштаба малого бизнеса
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Токаев считает необходимым обучать казахстанцев предпринимательству
Фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает необходимым начать обучение граждан предпринимательству, чтобы расширить масштаб малого бизнеса в стране.

Как сообщается на сайте Акорды, президент принял председателя президиума НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева, который доложил о текущей деятельности и дальнейших планах Нацпалаты, а также представил конкретные предложения относительно развития национальной экономики.

«Касым-Жомарт Токаев акцентировал особое внимание на важности развития микро- и малого бизнеса, эффективного использования безналогового режима для этой категории предпринимателей. Президент считает, что необходимо организовать широкое обучение начинающих предпринимателей с целью расширения масштаба малого бизнеса в стране», - говорится в сообщении.

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