Токаев считает необходимым обучать казахстанцев предпринимательству

Как сообщается на сайте Акорды, президент принял председателя президиума НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева, который доложил о текущей деятельности и дальнейших планах Нацпалаты, а также представил конкретные предложения относительно развития национальной экономики.

«Касым-Жомарт Токаев акцентировал особое внимание на важности развития микро- и малого бизнеса, эффективного использования безналогового режима для этой категории предпринимателей. Президент считает, что необходимо организовать широкое обучение начинающих предпринимателей с целью расширения масштаба малого бизнеса в стране», - говорится в сообщении.