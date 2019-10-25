Как Индустрия 4.0 меняет казахстанский бизнес?

Интернет-журнал Vласть совместно с компанией Schneider Electric Kazakhstan 31 октября организует экспертную дискуссию о том, как Индустрия 4.0 меняет бизнес в Казахстане.

Казахстан, следуя за глобальными процессами, делает шаги для перехода на Индустрию 4.0. Благодаря цифровым и технологическим преобразованиям, меняются бизнес-процессы и улучшается производительность в компаниях и все это в конечном итоге должно привести к экономическому рывку. Искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей, машинное обучение – все эти термины стали обыденными для бизнеса, но как в реальности страна переходит к Индустрии 4.0 и как это изменит казахстанский бизнес?

Участники встречи обсудят то, к каких компаниях и в каких отраслях экономики Казахстана уже активно используется Индустрия 4.0, насколько быстро компании Казахстана адаптируются к вызовам Индустрия 4.0, какие риски для экономики и бизнеса несет в себе Индустрия 4.0. Эксперты также подискутируют о том, возможна ли повсеместная цифровизация страны без равномерной цифровой грамотности населения?

Спикерами экспертной дискуссии выступят Максим Агеев, генеральный директор Schneider Electric Kazakhstan, Манас Оспанов, директор департамента развития новых бизнесов АО "Казахтелеком", Эрикжан Макулбеков, генеральный директор группы компаний Integrix Plus и Ануар Акишев, руководитель направления BI и data science в компании DAR.

Модератором встречи будет директор консультирования в области ИТ в KPMG Константин Аушев.

Встреча состоится 31 октября, в пространстве Aurora Space по адресу: ул. Жамбыла 55/57. Начало в 11:00. Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.