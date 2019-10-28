Преобразования в системе здравоохранения журналисты обсудят в прямом эфире с главой Минздрава

1 ноября Vласть в партнерстве с группой компаний «Верный Капитал» проведет очередное открытое интервью в формате Hard talk. В этот раз с журналистами встретится министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

Формат Hard talk предполагает беседу интересного спикера с журналистами различных изданий Казахстана.

Журналисты обсудят с главой Минздрава изменения, происходящие в системе здравоохранения, в том числе и связанные с цифровизацией сферы, предстоящие реформы, в том числе и переход к обязательному медстрахованию.

Интервью будет транслироваться онлайн в аккаунте Vласти в Facebook. Трансляция начнется 1 ноября, в пятницу, в 15:00. Зрители смогут задавать свои вопросы Елжану Биртанову в комментариях.

Позднее запись беседы будет доступна на странице и сайте Vласти, а также в аккаунте издания в YouTube.

Vласть и «Верный капитал» в минувшем году организовали несколько встреч в этом формате, ранее спикерами были Аружан Саин (Добровольное общество «Милосердие»), Эндрю Вахтель (Университет Нархоз), Елена Бахмутова (Ассоциация финансистов Казахстана), Кайрат Алтынбеков (Ипотечная организация «Баспана»), Ерлан Оспанов (Верный капитал) и Гурам Андроникашвили (Forte bank).