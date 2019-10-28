Апелляция по делу журналиста Амангельды Батырбекова назначена на 5 ноября

Первое заседание апелляционной коллегии по делу журналиста Амангельды Батырбекова, приговоренного за свои публикации судом первой инстанции к двум годам и трем месяцам лишения свободы, состоится 5 ноября.

«На 15.00 часов 5 ноября назначено первое заседание апелляционной коллегии по делу журналиста Амангельды Батырбекова, приговоренного за публикацию критических материалов к 27 месяцам лишения свободы. Оно будет проходить в областном суде Туркестанской области, г. Туркестан», - сообщила на своей странице в Facebook президент международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева.

Уголовное преследование журналиста началось после жалобы руководителя отдела образования Келесского района Туркестанской области Бахтияра Абдиева, который счел, что Батырбеков оскорбил и оклеветал его в своих публикациях.

«Международная организация Репортеры без границ» (RSF) обратила внимание на серьезные процессуальные нарушения, допущенные судом первой инстанции, и призвала судебную систему Казахстана отменить 27-месячный тюремный срок, к которому приговорен Амангельды Батырбеков», - напомнила Калеева.

Фонд «Адил соз» также заявил, что «лишение свободы журналиста Амангельды Батырбекова за выражение своего мнения грубо нарушает обязательства страны, проистекающие из ратификации Казахстаном Международного пакта о гражданских и политических правах».

«Около 500 жителей Туркестанской области подписали открытое письмо президенту Казахстана К. Токаеву, требуя обеспечить справедливое и гласное рассмотрение апелляционной жалобы Батырбекова», - написала Калеева.

Читайте также:

«Амангельды Батырбеков. Два года и три месяца колонии за слова»