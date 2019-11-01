В 11 аэропортах Казахстана введен режим «открытого неба» - КГА

По данным КГА, режим введен в аэропортах столицы, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды, Усть-Каменогорска, Павлодара, Кокшетау, Тараза, Петропавловска, Семея. Он предусматривает снятие ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха» по направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики. Срок действия режима – 3 года с возможностью дальнейшего продления.

«Внедрение режима «открытое небо» в Казахстане будет способствовать привлечению новых иностранных перевозчиков, открытию новых международных маршрутов, увеличению конкуренции и, в конечном счете, повлияет на снижение стоимости авиабилетов и доступности воздушного транспорта для широких слоев населения, а также развитию туризма и увеличению транспортной доступности Международного финансового центра «Астана». Полеты с 5 степенью «свободы воздуха» подразумевают полеты иностранной авиакомпании через города Казахстана в города третьих стран, что позволит повысить транзитный потенциал Казахстана и увеличить транзитный пассажиропоток через отечественные аэропорты», - отметили в комитете гражданской авиации.

В КГА также напомнили, что по итогам переговоров с авиационными властями Оман авиакомпания SalamAir планирует начать выполнение полетов из Маската в Алматы в следующем году; Air Astana планирует открытие 3 рейсов в неделю в Джидду в I квартале 2020 года; авиакомпания SCAT – в Джидду и Медину 2 раза в неделю с 30 ноября. Кроме того, проведены переговоры с крупнейшим в Азии лоукостером Air Asia и глобальным перевозчиком Singapore Airlines, с авиакомпанией «Уральские Авиалинии», которая 22 декабря запускает рейс по маршруту Екатеринбург – Алматы; с польской авиакомпанией LOT, которая увеличит количество рейсов из Варшавы в столицу РК до 7-ми в неделю с лета 2020 года и откроет рейсы в Алматы с 2021 года. Вместе с тем казахстанский бюджетный перевозчик Fly Arystan с 13 декабря начнет выполнение ежедневных полетов из столицы Казахстана в Москву. В ближайшее время также пройдут встречи с авиационными властями Катара по полетам авиакомпании Qatar Airways, с авиационными властями Объединенных Арабских Эмиратов по полетам авиакомпаний Emirates, Fly Dubai для открытия новых сообщений.