Встреча состоялась в Ташкенте в рамках заседания СГП ШОС
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Использование и охрану трансграничных рек обсудили премьеры Казахстана и Китая
фото primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в Ташкенте провел двустороннюю встречу с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном, сообщается на сайте главы казахстанского правительства.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического, индустриального, инвестиционного, энергетического, транспортно-логистического сотрудничества, взаимодействия в сферах переработки и производства продукции сельского хозяйства, электронной торговли, развития МФЦА, а также использования и охраны трансграничных рек.

Как отметил в ходе встречи Мамин, подписанное главами государств в ходе первого госвизита Касым-Жомарта Токаева в КНР в сентябре совместное заявление «утвердило всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами».

Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана. За 8 месяцев 2019 года объем двусторонней торговли вырос на 26% и составил $9,2 млрд.

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