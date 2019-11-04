МИД Казахстана планирует в ноябре вернуть из Ирака детей, чьи матери находятся в тюрьмах

Министерство иностранных дел Казахстана планирует в ноябре провести операцию по возвращению из Ирака детей, чьи матери осуждены и находятся в тюрьмах, сообщил в понедельник официальный представитель МИД страны Айбек Смадияров.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщал, что Казахстан работает над тем, чтобы вернуть из Ирака 14 детей, чьи матери были там приговорены к пожизненному заключению.

«Мы недавно объявляли, что идет процесс по возвращению казахстанских детей из Ирака, их матери были осуждены там и находятся в тюрьмах, их дети вынуждены находиться с ними, их родственники выразили пожелание, чтобы детей вернули в Казахстан. Совместно с иракскими властями мы сейчас готовим операцию по возвращению этих детей на родину. Я думаю, что в течение этого месяца эта операция будет проведена», - сказал Смадияров на брифинге.

Он отметил, что пока сложно сказать, сколько детей будет возвращено, так как сейчас проводится процесс по определению их гражданства.