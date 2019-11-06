Он сменил на этом посту Бекжана Пирматова
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Айбек Кайып назначен председателем правления Jýsan Bank
фото пресс-службы Jýsan Bank

На собрании совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank" (Jýsan Bank) новым председателем правления банка назначен Айбек Кайып, сообщается на сайте финучреждения.

«Jýsan Bank успешно завершил реорганизацию и объединение с First Heartland Bank, принял новую стратегию развития и на сегодняшний день является пятым по размеру активов банком в Казахстане, а также одним из крупнейших финансовых институтов в Центральной Азии. Мы ожидаем, что обширный опыт и знания г-на Кайып Айбека Торебекулы будут содействовать дальнейшему развитию Jýsan Bank в реализации стратегии по трансформации в передовой технологический универсальный финансовый институт страны», - цитирует пресс-служба банка председателя совета директоров Jýsan Bank Шигео Катсу.

Сообщается, что ранее занимавший пост председателя правления банка Бекжан Пирматов назначен на должность председателя правления АО «Jýsan Invest», где он сосредоточит свои усилия на развитии новых перспективных направлений Private banking и Wealth Management.

Айбек Кайып отметил, что «Jýsan Bank продолжит свое поступательное развитие, сосредоточится на развитии передовых технологий, расширении перечня предоставляемых услуг, улучшении сервиса, а также качественном росте кредитного портфеля в розничном, корпоративном секторе и МСБ».

Айбек Кайып до нового назначения занимал должность заместителя председателя правления банка, где курировал направление по работе с проблемными активами. В целом в финансовой системе работает с 2010 года, начал карьеру в банке HSBC в должности аналитика сектора ресурсов и энергетики. Также работал ведущим менеджером в Сбербанке России. С 2016 года занимал руководящие должности в инвестиционных и финансовых компаниях. В 2018 году избран председателем правления инвестиционной компании First Heartland Capital, а в 2019 году – заместителем председателя правления Jýsan Bank.

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