Понятие «национальный пантеон» на законодательном уровне закрепил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект закона «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», а также сопутствующие ему поправки. Впервые в этих документах на законодательном уровне закреплено понятие «

«В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на улучшение структуры законопроекта и редакции правовых норм, уточнение и улучшение редакции понятий «сакральные объекты», «археологические работы», «объекты историко-культурного наследия», «историко-культурная экспертиза». Кроме того, впервые на законодательном уровне предложено закрепление понятия «Национальный пантеон», - говорится в заключении профильного комитета мажилиса.

Вместе с тем, в самом тексте законопроекта, опубликованном на сайте мажилиса, национальный пантеон упоминается только в статье 9: «Компетенция правительства Республики Казахстан в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия».

«Правительство Республики Казахстан: 1) разрабатывает основные направления государственной политики в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия; 2) разрабатывает и утверждает положение о национальном пантеоне; 3) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами Республики Казахстан и актами президента Республики Казахстан», - говорится в тексте документа.