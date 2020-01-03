Иранский генерал убит при ударе США в Багдаде

Генерал Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением "Эль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции, убит в Ираке в результате авиаудара США. Пентагон подтвердил, что Сулеймани был убит по приказу президента США, сообщает Русская служба BBC.

Представитель американских властей сообщил агентству Рейтер, что ВВС США нанесли авиаудар по целям, связанным с Ираном.

"По распоряжению президента силы США предприняли решительное действие оборонительного характера, чтобы защитить личный состав США за рубежом, убив Касема Сулеймани - главу сил "Эль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, внесенных США в список иностранных террористических организаций", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы Пентагона.

"Генерал Сулеймани активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона", - утверждает Пентагон. "Сулеймани также одобрил нападение на посольство США в Багдаде, которое имело место на этой неделе", - заявили в пресс-службе. "Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов нападений со стороны Ирана. США продолжат предпринимать все необходимые действия, чтобы защитить наших граждан и наши интересы где бы то ни было в мире", - добавили в военном ведомстве.

По информации иракского телевидения, Сулеймани оказался в числе людей, погибших в результате удара в районе аэропорта Багдада. Здесь взорвались три ракеты. Местная полиция заявила, что в результате погиб один человек и еще девять получили ранения.

В иранском Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) также подтвердили смерть генерала, сообщив, что он погиб в результате удара с американских вертолетов.

Вскоре после появления сообщений о гибели генерала президент Дональд Трамп разместил в своем Твиттер изображение американского флага, не сопроводив его никаким коментарием.

Касем Сулеймани был значимой фигурой в иранском истеблишменте. Подразделение "Эль-Кудс", которое он возглавлял, подчиняется непосредственно верховному лидеру Ирана, аятолле Хаменеи.

Обстановка в Ираке обострилась в последние дни декабря - после серии американских ударов в Ираке. У посольства США в Багдаде собралось несколько тысяч человек, они прорывались на территорию посольства. Вашингтон посчитал, что за нападением на посольство стоит Тегеран.