Рыночная капитализация компании достигла $1,33 трлн.
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Цена акций Apple впервые превысила $300
Фото Nasdaq.com

Стоимость акций Apple впервые в истории торгов на Нью-Йоркской бирже превысила отметку в $300 за бумагу: на закрытии торгов 2 января акции Apple стоили $300,35, увеличившись на +2,28%, пишут Ведомости.

Рыночная капитализация Apple достигла $1,33 трлн. Второе место по капитализации у компании Microsoft с $1,23 трлн.

Накануне стало известно, что Apple договорилась о сотрудничестве с бывшим исполнительным директором HBO Ричардом Плеплером. The New York Times пишет, что он займется производством контента для нового стримингового сервиса Apple TV+. Под руководством Плеплера HBO выпустил один из своих самых успешных сериалов — «Игру престолов».

Согласно новому контракту, Плеплер будет пять лет работать только на Apple, в его обязанности войдут подготовка сериалов и документальных фильмов.

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