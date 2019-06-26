Apple купила стартап беспилотных автомобилей Drive.ai

В начале июня появилась информация о том, что производитель iPhone рассматривает приобретение стартапа вместе с его инженерами и персоналом, чтобы привлечь свежие умы для собственного проекта беспилотников Apple, передает Reuters . Помимо стартапа, также выкупили все его автономные автомобили и прочие активы.

В Apple уже много лет развивают проект беспилотника Titan, но все еще неясно, чем именно он должен быть. Одни утверждают, что компания хочет разработать и выпустить собственный «аймобиль», другие – что создать только систему автопилота для самоходных машин, а не полноценное транспортное средство.

В Кремниевой долине широко распространена практика, когда крупные компании приобретают стартапы на грани закрытия, в первую очередь, для найма талантливых инженеров. Apple, которая соперничает с такими конкурентами, как Alphabet Inc Waymo, в прошлом году привлекла бывшего инженера Tesla Inc Дуга Филда для курирования проекта, в котором задействовано более 5 тыс. рабочих.

Испытывавший затруднения с финансированием стартап Drive.ai искал покупателя с весны этого года. По некоторым оценкам, его рыночная стоимость могла достигать $200 млн. Свои последние инвестиции он получил в размере $77 млн. Издание San Francisco Chronicle сообщало о закрытии компании и об увольнении 90 сотрудников.

Автомобили Drive.ai способны курсировать самостоятельно на основе системы с искусственным интеллектом, также ими можно управлять дистанционно. Одна из особенностей его беспилотников – табло, которые сообщают о действиях автомобиля остальным участникам движения.