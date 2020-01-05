В окно квартиры экоактивистки Салтанат Ташимовой бросили зажигательную смесь

Алматинская экоактивистка Салтанат Ташимова, известная борьбой со строительством курорта на Кок-Жайляу и точечной застройкой в городе, сообщила, что этой ночью в окно ее квартиры бросили зажигательную смесь.

«Где-то в первом часу услышали шум огня, какой-то странный, полыхающий огонь, подбежали к окну кухне, увидели столп огня за окном, дочка закричала. Я увидела, что окно горело снаружи. Я, конечно, испугалась, мне показалось, внутри уже все горит. Побежала за водой. Когда прибежала, оказалось, что это внешнее стекло облили. Когда открыла окно, увидела на подоконнике гарь, пахнет бензином, на стекле разводы бензина. Сверху, над проемом, аж до крыши видно гарь, копоть очень сильная», - сказала Ташимова Vласти.

По ее словам, в ночь со 2 на 3 января ей камнями разбили три окна.

Салтанат Ташимова опасается за свою жизнь. Она написала заявление в Бостандыкское управление полиции.

В пресс-службе департамента полиции Алматы не ответили на звонки корреспондента Vласти с вопросом о ходе расследования, проводимого по заявлению Ташимовой.