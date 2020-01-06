В Зайсане начался суд по делу двух этнических казахов из Синьцзяна

Сегодня, 6 января, в суде города Зайсан Восточно-Казахстанской области начался процесс по делу Мурагера Алимулы и Кастера Мусаканулы, двух этнических казахов из Синьцзяна, привлекаемых к ответственности за «умышленное незаконное пересечение государственной границы». В случае признания виновными им грозит до года лишения свободы с выдворением за пределы Казахстана.

Как сообщает «Радио Азаттык», заседание началось на фоне продолжающихся призывов активистов не выдавать бежавших из Синьцзяна Китаю.

Оба подсудимых участвуют в процессе. Некоторых прибывших на процесс активистов и пожелавших присутствовать на заседании не пропустили в зал суда. Для них установили мониторы в отдельном помещении. Также в зале заседания находятся люди в форме, предположительно, пограничники. Дело рассматривает судья Шынар Оспанова, государственный обвинитель - Ержан Азимбаев.

По данным «Азаттыка», накануне на трассе задержали автомобиль с группой активистов, направлявшихся в Зайсан из Семея. Якобы транспортное средство находится в аресте, активистов продержали в полиции до полуночи. Они считают, что их задержали намеренно: чтобы они не попали на суд.

В октябре прошлого года двое граждан Китая – этнические казахи – Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы прибыли в Алматы, чтобы просить политическое убежище в Казахстане. Один из них заявил на пресс-конференции Казахстанского международного бюро по правам человека (КМБПЧ), что был заключенным в лагере перевоспитания в Синцзяне на протяжении 4 лет и 8 месяцев. Также мужчин, по их словам, власти Китая преследовали и другими способами, например, выписывали огромные штрафы. Они связывают это «с их происхождением и вероисповеданием».

В отношении них пограничной службой Казахстана было начато досудебное расследование за «умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан».

В начале декабря заместитель председателя комитета нацбезопасности – директор пограничной службы КНБ РК Дархан Дильманов заявил, что Кастера Мусаканулы и Мурагера Алимулы передадут КНР. Однако позднее Дильманов заявил, что его «неправильно поняли» и что судьбу этих людей будет решать суд.

9 декабря Казахстанское международное бюро по правам человека призвало власти Казахстана рассмотреть вопрос предоставления убежища в отношении Кастера Мусаканулы и Мурагера Алимулы, а 12 декабря международная правозащитная организация Amnesty International призвала не возвращать их в Синцьзян.