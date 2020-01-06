Ипотечную компанию «Баспана» реорганизуют

Национальный банк Казахстана в качестве единственного акционера принял решение о добровольной реорганизации АО «Казахстанский фонд устойчивости» в форме присоединения к нему АО «Ипотечная организация «Баспана», сообщила пресс-служба регулятора.

«Реорганизованная компания сохранит направления деятельности АО «Ипотечная организация «Баспана» и АО «Казахстанский фонд устойчивости»: содействие финансовой стабильности банковского сектора посредством финансовой поддержки банков второго уровня; реализация государственной программы по рефинансированию ипотечных жилищных займов (ипотечных займов), а также осуществление функций оператора программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» и рыночного ипотечного продукта «Баспана Хит»», - подчеркнули в Нацбанке.

Регулятор отмечает, что реорганизация позволит повысить эффективность использования активов ипотечной организации «Баспана» и «Казахстанского фонда устойчивости» в целях развития банковского сектора и повышения уровня доступности ипотечных займов для населения.