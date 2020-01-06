Идрисов продал Ракишеву страховую компанию Amanat

Инвестиционный холдинг Fincraft, владельцем которого является бизнесмен Кенес Ракишев, покупает у Динмухамета Идрисова страховую компанию Amanat, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

По ее данным, «процесс продажи находится на стадии завершения».

Компания отмечает, что «продолжит следовать своей стратегии развития, нацеленной на предоставление высочайшего уровня сервиса на рынке, поддерживая нынешний вектор роста», в частности, планирует расширять и развивать продукты и услуги онлайн-страхования, сохранять статус лидера по скорости и качеству обслуживания клиентов, активно участвовать в развитии страхового рынка.

Председателем совета директоров Amanat избран Рашид Амиров, также возглавляющий совет директоров АО «Инвестиционный Дом «Fincraft». В сообщении приводятся его слова о планах завершить сделку в течение двух недель.

Сумма сделки не сообщается.

Fincraft - инвестиционно-брокерская компания, которая предоставляет услуги по брокерскому обслуживанию, финансовому консалтингу и доверительному управлению активов более двадцати лет. Fincraft 23 декабря получил от Нацбанка разрешение на приобретение страховой компании «Amanat» в качестве дочерней организации и согласие на приобретение статуса страхового холдинга Акционерного общества «Страховая компания «Amanat».

Страховая компания Amanat работает на казахстанском рынке с 1997 года. На 1 декабря компания занимает 4 место по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, с долей рынка – 7,86%. По добровольному автострахованию компания также занимает 4 место, с долей рынка 7,24%.

Кенес Ракишев, имеющий диверсифицированный бизнес, уже владеет долей в другой страховой компании – Standard. Долей в ней также владеет принадлежащее ему АО «БТА Банк».