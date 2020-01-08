Иран объяснил атаку на базы США мерами самообороны

«Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных должностных лиц», - написал Зариф в Twitter.

Он добавил, что Иран «не стремится к эскалации или войне, но будет защищать себя перед лицом любой агрессии».

В ночь на среду Корпус иранских стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса «земля-земля» были выпущены по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Центральное командование ВС США заявило, что Иран выпустил по базам в Ираке 15 баллистических ракет, 11 попали в цель. В частности, 10 ракет попали по территории базы Эйн-аль-Асад в провинции Анбар, одна – по территории базы в Эрбиле, еще четыре, выпущенных по базе в Эрбиле, не сработали должным образом. Атака прошла в две волны с разницей около часа.

КСИР предупредил, что «любая территория, с которой будут осуществляться агрессия против Ирана, будет подвергнута атаке», и призвал вывести американские войска из Ирака, чтобы не рисковать жизнями военнослужащих.

Федеральная авиационная администрация США (FAA) запретила гражданским американским самолетам полеты в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского и Оманского заливов.